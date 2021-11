Turismo: da Regione 2,6 mln a montagne cuneesi, 2 a Biellese

La Giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera a un investimento di 2 milioni e 630 mila euro per quattro interventi nelle montagne del Cuneese e a 2 milioni e 120 mila euro per interventi nel Biellese. A Garessio andranno 1,5 milioni per gli impianti sciistici della stazione di Garessio 2000, e a Bagnolo Piemonte 680 mila euro per l'innevamento della stazione sciistica RucaSki. Altri 350 mila euro andranno a Entracque per una nuova pista per lo ski-roll e 100 mila euro a Pontechianale per il potenziamento dell'innevamento programmato. Nel Biellese due milioni andranno alla funivia di Oropa e altri 120 mila euro alla manutenzione del PalaForum di Biella. "Sono interventi necessari - spiega il governatore Alberto Cirio con gli assessori Carosso, Poggio e Ricca - che finalmente grazie alle risorse che mettiamo in campo potranno essere portati a compimento. Questo stanziamento è stato destinato a progetti già in fase di completamento o realizzazione attraverso risorse che andavano usate entro il 2021, ma sono già in fase di predisposizione altri accordi di programma con cui interverremo nelle prossime settimane su altri progetti necessari che interessano varie aree del territorio piemontese".