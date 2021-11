Covid: in Piemonte 240 nuovi casi, +15 ricoverati

Resta da giorni fermo a 24 il numero dei ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte, mentre cresce in modo costante il dato dei pazienti negli altri reparti, oggi +15, con totale a 279. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta 240 nuovi casi, lo 0,6% dei 43,441 tamponi diagnostici processati, di cui 40.507 antigenici. Tra i casi positivi gli asintomatici oggi sono pari al 70,8%. Due i decessi, relativi a giorni precedenti, il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.852. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.786, i nuovi guariti 190.