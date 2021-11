Torino, incendio in via Botticelli: evacuato palazzo

Un incendio è divampato questa mattina a Torino in via Botticelli. Un palazzo è stato evacuato dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e spento l'incendio. Sette persone sono state affidate alle cure dei sanitari, intervenuti sul posto, per avere respirato il fumo sprigionato dal rogo, scoppiato in un appartamento del terzo piano.