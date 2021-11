Torino: approvata convenzione con Mit, finanziati 4 interventi per oltre 126 milioni

La giunta comunale di Torino questa mattina ha approvato la convenzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità (Mit) per quattro interventi dal valore di oltre 126 milioni 780 mila euro. Lo annuncia l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta a margine della giunta. Gli interventi riguardano la realizzazione in piazza Bengasi del parcheggio pubblico interrato di interscambio con la Linea 1 della metropolitana per il quale è previsto un contributo aggiuntivo di quasi 5 milioni e 480mila euro da parte del Ministero dell'Ambiente; sulla linea tramviaria 3, del capolinea in corso Quintino Sella e l'anello di ritorno in largo Toselli; della linea tramviaria 10, attraverso il collegamento con corso Giulio Cesare lungo via Cecchi e corso Emilia e infine, per l'acquisto di 40 nuove motrici tranviarie divise in due lotti (rispettivamente da 30 e 10 unità).