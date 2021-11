Piemonte: pdl sport montani, depositati 400 emendamenti

In attesa che in Consiglio regionale parta la discussione sulla pdl che modifica la normativa sugli sport invernali in Piemonte - slittata al pomeriggio per le numerose richieste di sospensive, richiami in Commissione e inserimenti di nuovi punti all'ordine del giorno da parte delle opposizioni - sul testo risultano al momento depositati oltre 400 emendamenti delle minoranze. La proposta di legge è un testo unificato realizzato a partire da una proposta della Lega e una del Pd in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani e disciplina dell'eliski.