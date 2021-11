Arcigay, insulti omofobi e minacce a studente a Torino

Insultato e aggredito in pieno giorno nel centro di Torino perché gay. E' il caso segnalato da Arcigay, che ha avuto per vittima uno studente di 24 anni, originario di Pavia, che ha presentato denuncia alla caserma dei Carabinieri Po Vanchiglia, nel capoluogo piemontese. Il giovane ha raccontato di essere stato deriso per il suo abbigliamento e insultato con termini omofobi, in via delle Rosine, da un uomo e una donna. La discussione, in parte ripresa dal cellulare dell'amico del 24enne, sarebbe ben presto degenerata. Il giovane avrebbe però deciso di lasciare correre e di proseguire nel suo cammino ma, secondo la ricostruzione fatta da Arcigay, sulla strada gli si sarebbe parato davanti l'aggressore che l'avrebbe nuovamente insultato, intimandogli di allontanarsi. In risposta lo studente pavese avrebbe mimato il gesto dello sputo e a quel punto l'aggressore si sarebbe sfilato la cintura dai pantaloni intimando di picchiarlo. Il ragazzo, spaventato, si sarebbe difeso usando lo spray al peperoncino, riuscendo alla fine a scappare.