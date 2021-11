Open Fiber: fibra arriva nel Torinese e nell'Alessandrino

Prosegue l'impegno di Open Fiber per ridurre il divario digitale permettendo ai cittadini di navigare a una velocità mai raggiunta prima utilizzando la rete in fibra ottica. Ad Issiglio, Pont Canavese, Traves e Vistorio, nell'area metropolitana di Torino, l'azienda ha realizzato una nuova rete estesa per circa 65 chilometri che in totale vede al momento circa 4 mila unità immobiliari connesse. A Tagliolo Monferrato, nell'Alessandrino, l'azienda ha invece realizzato una nuova rete di circa 8 chilometri che vede oltre 700 unità immobiliari. Il piano coinvolge oltre 7 mila comuni in tutta Italia. L'infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica ma sarà gestita per vent'anni da Open Fiber. L'azienda sta realizzando nelle cosiddette "aree bianche" oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un'infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 9 milioni di abitazioni in tutta Italia.