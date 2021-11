Atp Finals: caos biglietti, interrogazione in Parlamento

Finisce in Parlamento la vicenda del caos biglietti per le Atp Finals, che si stanno svolgendo a Torino. Jossica Costanzo, parlamentare de L'Alternativa C’è, ha presentato una interrogazione al governo "per fare urgentemente chiarezza" e "sapere chi è responsabile di questa vergognosa disorganizzazione". "Trovo semplicemente vergognoso, oltre che gravemente lesivo nei confronti della città di Torino e dell'Italia intera, che abbia potuto verificarsi l'incredibile dietro-front sulle capienze consentite per assistere agli eventi Atp Finals, peraltro comunicato con appena 24 ore di anticipo - spiega Costanzo in una nota -. Sono già scesi in campo gli avvocati con lettere di diffida, richieste di adempimento e minacce di esposti alla Procura. Per tutti questi motivi ho presentato un'interrogazione al Governo. Credo sia necessario fare urgentemente chiarezza: vogliamo sapere chi è responsabile di questa vergognosa disorganizzazione".