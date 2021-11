Milano-Cortina: Appendino, impianti Torino pronti da tempo

"Per quanto mi riguarda, non intendo alimentare l'infinita polemica sulle Olimpiadi del 2026. Dico semplicemente che Malagò sa già da molto tempo che se vuol fare risparmiare dei soldi ai contribuenti italiani, può farlo: gli impianti torinesi e piemontesi sono stati messi a disposizione a suo tempo gia' da me e Chiamparino". A dirlo, l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino dopo le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha di fatto chiuso la porta alla proposta di Comune e Regione di un coinvolgimento della città e del Piemonte nei Giochi di Milano-Cortina. "Per risparmiare queste preziose risorse pubbliche - conclude Appendino - servirebbe, tuttavia, l'interessamento di chi ha la responsabilità di amministrare i nostri soldi".