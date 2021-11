Atp Finals: caos biglietti, Viale chiede comunicazioni in aula

Il caos biglietti per le Nitto Atp Finals di Torino approda a Palazzo Civico. Il capogruppo della Lista Civica Lo Russo Sindaco, Silvio Viale, ha chiesto le comunicazioni al Consiglio comunale circa "gli avvenimenti, le cause e le misure che sono state intraprese per scongiurare la ripetizione, sperando che quanto accaduto non abbia leso la reputazione della città". Nella sua richiesta il consigliere osserva che "le lunghe code sull'erba per gli incontri Atp hanno fatto il giro del mondo dando l'immagine di una manifestazione raffazzonata e disorganizzata. Lo stesso - scrive ancora Viale - è accaduto per il Fan Village in piazza San Carlo e si sono aggiunti i disagi per la vendita di un numero di biglietti superiore ai posti autorizzati dal Cts. Tutte queste criticità - conclude - stridono con la tradizione capacità della Città di organizzare e gestire grandi eventi e non possono che indurre una certa preparazione".