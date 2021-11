Terna: Piemonte, in aumento consumi elettrici e industriali

Prosegue l'aumento dei consumi elettrici e industriali in Piemonte. Secondo le analisi di Terna, la societa' che gestisce la rete elettrica nazionale, l'energia elettrica consumata nel mese di ottobre 2021 e' in crescita del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2020. Le fonti rinnovabili hanno coperto circa il 30% della domanda elettrica regionale. L'indice IMCEI fa registrare, inoltre, un aumento dei consumi industriali regionali del 16,6% rispetto ai valori di ottobre dello scorso anno. In aumento i comparti di raffineria e cokeria, costruzioni e tessile, abbigliamento e calzature. In recupero i settori di meccanica, materiali da costruzione ed estrazione di minerali da cave e miniere.