Ambiente: in Piemonte 7 milioni per bonificare 16 siti orfani

In Piemonte sono in arrivo quasi 7 milioni di euro per la bonifica di 16 siti orfani, ovvero siti contaminati per i quali non è stato possibile individuare i responsabili della contaminazione, o per i quali i responsabili non hanno provveduto. Lo schema di accordo con il Ministero per la Transizione Ecologica per i finanziamenti è stato approvato oggi dalla Giunta Cirio. I 16 siti sono stati scelti dando priorità a quelli con più alto indice di rischio e più velocemente cantierabili. L'elenco ne include 6 in provincia di Torino, 3 in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Cuneo, 3 in provincia di Novara e 1 a Vercelli. "Con queste prime risorse - afferma il governatore Alberto Cirio con l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati - riusciamo a bonificare siti abbandonati da troppo tempo. Riportiamo alla vita e nella disponibilità di cittadini, imprese e Comuni aree territoriali importanti. Una vera rigenerazione del suolo". "Nel frattempo - aggiunge - abbiamo fatto altre richieste nel Pnrr, che mette a disposizione a livello nazionale 500 milioni di euro per interventi di recupero e riqualificazione del suolo che siano portati a compimento entro il primo semestre 2026".