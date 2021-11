Infanzia: Caucino in gruppo lavoro nazionale tutela minori

L'assessore al Welfare del Piemonte, Chiara Caucino, rappresenterà le Regioni italiane nel nuovo gruppo di lavoro nazionale per la tutela di bambini e ragazzi, che sarà presieduto dalla senatrice Anna Maria Serafini. La nomina è arrivata ieri dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando. Il nuovo gruppo, Politiche e interventi sociali in favore dei minorenni in attuazione della Child Guarantee, è stato costituito per definire politiche improntate alla promozione dei diritti dei bambini e alla costruzione di contesti inclusivi. Fra gli obiettivi, migliorare la qualità della vita e implementare le opportunità di realizzazione personale, promuovendo la lotta alla povertà e all'esclusione minorile, e affrontando il disagio sociale fin dalla prima infanzia. "Sono grata e orgogliosa di questa nomina - afferma Caucino - si tratta di una grande soddisfazione personale, significa che il lavoro che stiamo portando avanti in Piemonte a difesa dei minori è apprezzato anche a livello governativo. La tutela e la protezione dei bambini è una delle mie priorità assolute, se non la più importante". "Ho accettato questa nomina - aggiunge - con molto entusiasmo: il mio obiettivo e' quello di portare anche a livello nazionale il modello Piemonte nella tutela dei minori, creando le condizioni per garantire a tutti l'accesso ai servizi essenziali, nel rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi".