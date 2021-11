Maltempo: anticiclone cede, ma neve solo da 1500 metri

Dopo la parentesi di tempo stabile ma nebbioso grazie all'anticiclone delle Azzorre, domenica sera cambia il meteo sul Piemonte. Sarà un minimo della pressione atmosferica sulla penisola iberica - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - a spostare sul nord-ovest masse di aria umida, con piogge e nevicate ma a quote ancora relativamente alte, 1.400-1.500 metri. Lo zero termico scenderà da 3.200 -3.300 metri fino a 1.600, martedì. Non sono previste situazioni di allerta meteoidrologica.