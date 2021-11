Atp Finals sbancano web, 22mln visualizzazioni sui social

Le Nitto Atp Finals di Torino sbancano anche il web e, a poche ore dalla finale tra Medvedv e Zverev, diventano i giorni più social dell'anno per i canali dedicati al torneo. Dal 5 al 20 novembre le pagine Facebook, Instagram e Twitter hanno registrato 19 milioni di utenti raggiunti, 22 milioni di visualizzazioni e 1,4 milioni di interazioni. Il video più visto, con 1,1 milioni di visualizzazioni, è quello degli otto giocatori protagonisti del torneo dei Maestri in centro città. Per i social delle Nitto Atp Finals, l'evento ha portato un aumento di 101 mila follower, 10 milioni di visualizzazioni e 1 milione di interazioni. A realizzare il top delle performance il video di due top player nei loro settori, il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic e il "re" dei social, il tiktoker torinese Khaby Lame, che ha totalizzato 3,2 milioni di visualizzazioni.