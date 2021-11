Sparo contro bus a Torino, indagano i carabinieri

Spari ad aria compressa contro un autobus questa mattina a Torino. E' accaduto in corso Rosselli, all'altezza della rotonda di corso Duca degli Abruzzi, nel centro del capoluogo piemontese. A chiamare i carabinieri, che indagano sull'accaduto, è stata una passeggera. "Ho sentito un colpo, come se fosse scoppiata una ruota, mentre il vetro è andato in frantumi e l'autista ci urlava 'Uscite tutti'". La donna è ancora sotto choc. Secondo una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, viaggiava su un bus della linea 64, rimasto bloccato da un veicolo in doppia fila che intralciava il traffico. Da un bar sono usciti due uomini che, dopo essere saliti sul veicolo, hanno lasciato libero il passaggio. Quando però l'autobus ha raggiunto la vicina fermata, è stato affiancato dalla stessa auto e dal lato passeggero è stato sparato un colpo con una pistola ad aria compressa contro il vetro laterale, che è andato in frantumi. I carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza dei passeggeri e del conducente del mezzo di linea, sono al lavoro per rintracciare il veicolo.