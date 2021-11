Atp Finals: Binaghi "futuro salvo, torneo crescerà ancora"

"Il futuro è salvo, abbiamo la base di un grande successo. Con l'aiuto di tutti vogliamo far crescere questo evento di anno in anno fino a lasciarvi a bocca aperta". Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, guarda già alle prossime edizioni delle Atp Finals, che saranno ancora a Torino. Per Binaghi Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp, "è il leader che mancava al tennis mondiale. Lui vuole che questa disciplina diventi il secondo o terzo sport nel mondo, noi puntiamo al primo posto. Lo dicono i numeri che dobbiamo puntare in alto: dobbiamo dare l'esempio, non possiamo avere obiettivi e ambizioni inferiori a quelli che oggi hanno i nostri giocatori". Binaghi è anche tornato a parlare della polemica sulla capienza del Pala Alpitour: "Gli spettatori per noi sono fondamentali, rappresentano il primo gradino verso la pratica del nostro sport. Abbiamo sofferto e soffriamo per chi non è potuto entrare". Alla vigilia della competizione, il Cts aveva deciso di riportare al 60% la capienza massima della struttura, che nei giorni precedenti era stata aumentata al 75%. Una decisione che ha costretto gli organizzatori della manifestazione ad annullare, tra le polemiche, una parte dei biglietti già venduti.