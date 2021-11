Moglie ha telefono occupato e la minaccia di morte, arrestato

Era arrivato al punto di minacciarla di morte con un coltello da cucina perch*é aveva trovato il suo cellulare occupato. Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia in un appartamento di Torino. In un'altra occasione, quando la donna aveva deciso di guidare, le aveva sbattuto ripetutamente la testa contro il poggiatesta. L'ultima aggressione poco prima che la vittima, sua compagna, chiamasse il 112. L'aveva schiaffeggiata sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Quando sono arrivati gli agenti, l'uomo violento si è precipitato a versare l'alcool in un lavandino, ma è stato inutile.