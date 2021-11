Anche Torino al congresso mondiale delle Camere di Commercio

La Camera di Commercio di Torino partecipa, con una delegazione guidata dal presidente Dario Gallina, al Congresso Mondiale delle Camere di commercio che si apre domani, martedì 23 novembre, a Dubai. "Generation Next: Chambers 4.0" è il tema della manifestazione, dedicata alle trasformazioni che stanno rivoluzionando il commercio e il business globale. "Andiamo a Dubai per sviluppare una rete di contatti a beneficio delle nostre imprese: nel 2020 l'interscambio Piemonte-Emirati Arabi ha raggiunto, nonostante la pandemia, i 224,3 milioni di euro, con una bilancia commerciale nettamente a nostro favore - spiega il presidente Gallina -. Vogliamo consolidare i rapporti già esistenti, grazie all'ampia rete internazionale garantita dalle Camere di commercio di tutto il mondo. Rinnoveremo accordi di collaborazione con partner istituzionali emiratini, come la Camera di commercio di Sharjah - e sigleremo nuovi accordi con enti prestigiosi come DAFZA (la Dubai Airport Free Zone), per facilitare l'accesso delle imprese torinesi non solo al mercato emiratino, ma all'intera area dei paesi del Golfo di cui gli Emirati rappresentano il maggiore hub logistico".