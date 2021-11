Covid: dissequestrata la Torteria negazionista di Chivasso

Dopo sette mesi, sono stati tolti i sigilli alla Torteria di Chivasso di Rosanna Spatari, chiuso su richiesta della procura di Ivrea e simbolo delle proteste contro le restrizioni imposte dal governo per contenere l'epidemia da Covid. Il dissequestro questa mattina, dopo la sentenza della Corte di Cassazione alla quale si era rivolta la titolare per ottenere la riapertura del locale di via Orti. Il sequestro dell'immobile era scattato ai primi di maggio, dopo una serie di manifestazioni disobbedienti, iniziative e svariate violazioni delle normative.