Piemonte: conclusa discussione, via libera Defr in commissione

Con la relazione su Sport e Politiche giovanili dell'assessore Fabrizio Ricca, si è conclusa questa mattina la discussione sul Defr 2022-24 da parte della sesta Commissione, che ha licenziato a maggioranza il provvedimento nelle materie di sua competenza. Per lo sport le risorse stanziate per il 2022 ammontano a 25,4 milioni di euro, che saranno destinati alle varie misure per la promozione e diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli e la valorizzazione del comparto turistico montano. Ricca ha fatto il punto sui bandi 2021 chiusi di recente - misure straordinarie per lo sport, sostegno alle attività sportive agonistiche, grandi eventi - mentre entro fine anno sarà pubblicato il bando sull'impiantistica per l'ammodernamento delle strutture. "Da qualche giorno il Piemonte è regione europea dello Sport 2022 - ha ricordato Ricca -. Con Coni, Cip e Anci stiamo predisponendo un progetto per valorizzare sia i grandi eventi che lo sport di base, in cui comuni ed enti di promozione possano essere protagonisti". Ai bandi e alle altre iniziative per l'attuazione delle politiche giovanili andranno 315 mila euro. Sono intervenuti per porre domande i consiglieri Marco Grimaldi (Luv), Francesca Frediani (M4o), Sarah Disabato (M5s) e Diego Sarno (Pd).