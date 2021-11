Torino: consigliera Ravinale in aula con la figlia neonata

A poco più di un mese di vita ha già fatto il suo ingresso in Sala Rossa. Ospite d'eccezione oggi in Consiglio comunale, la figlia della capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale, che è stata per qualche minuto in braccio alla mamma seduta al suo posto in Aula prima dell'inizio della seduta odierna. La bimba, che dormiva tranquillamente, è poi stata affidata alla nonna.