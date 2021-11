Covid: clienti senza mascherina, chiuso bar a Torino

I carabinieri di Torino hanno multato il titolare di un cocktail bar in via Principe Tommaso e disposto Ia sospensione dell'attività per cinque giorni. Dai controlli eseguiti insieme ai militari del Nas è emerso che sabato sera, nel locale del quartiere San Salvario, erano presenti decine di clienti senza mascherina.