Piemonte: più trasparenza per assessori e consiglieri

Maggiore trasparenza per assessori, consiglieri e figure di nomina regionale. Va in questa direzione la nuova normativa, approvata oggi dalla prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, sui dati dei titolari delle cariche. "La proposta di legge presentata dall'ufficio di presidenza - informa una nota - armonizza la legislazione regionale con quella nazionale e, insieme, semplifica gli adempimenti dei soggetti interessati". "Il provvedimento - ha spiegato Giorgio Bertola a nome dell'Ufficio di presidenza, che ha presentato la pdl - introduce più trasparenza sugli eletti e i nominati, con dati più fruibili per il cittadino e con adempimenti meno gravosi. Viene anche garantito il diritto all'oblio: i dati non sono più pubblicati sul Bur cartaceo, ma solo sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente". Fra i dati reperibili online vi sono quelli che riguardano i diritti reali su beni mobili e immobili, le azioni e le quote di partecipazione in società, la titolarità di imprese, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, l'ultima dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per la propaganda elettorale. "Abbiamo affermato - ha aggiunto Maurizio Marello (Pd), relatore di minoranza - un principio di economicità della certificazione e coniugato il principio della trasparenza con il diritto alla riservatezza e all'oblio".