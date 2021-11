Juventus: cda approva condizioni aumento capitale 400mln

Via libera dal Consiglio di Amministrazione della Juventus alle condizioni definitive dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro, deliberato dall'ultima assemblea degli azionisti, e al calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni, che partirà dal 29 novembre. Saranno 1.197.226.782 le azioni ordinarie di nuova emissione. Agli azionisti della società verranno offerte 9 nuove azioni ogni 10 azioni Juventus possedute, al prezzo di 0,334 euro per ciascuna nuova azione. Exor, la holding della famiglia Agnelli che detiene il 63,8% del capitale sociale del club, si è già impegnata a sottoscrivere la quota di propria spettanza per un controvalore di circa 255 milioni di euro. Il cda del club ha sottoscritto un contratto di garanzia con Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, che si sono impegnati a sottoscrivere le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate per un ammontare massimo di circa 144,9 milioni di euro, ossia la differenza tra il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale e la quota spettante al socio di maggioranza Exor.