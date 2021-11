Lavoratori in disagio, Piemonte proroga accesso contributi

Sono stati prorogati i termini di accesso al contributo di 600 euro una tantum per i lavoratori in disagio economico. Gli interessanti potranno chiederlo fino al 21 dicembre. "Ancora una volta la Regione Piemonte si pone in prima linea a supporto di lavoratori e famiglie con ogni strumento possibile", afferma in una nota l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, in relazione alla misura, che prevede l'assegnazione del contributo a coloro che sono stati esclusi dagli ammortizzatori sociali o che hanno subito una riduzione della retribuzione causa della sospensione (o della cessazione) della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo 2020 a maggio 2020. Il provvedimento è stato approvato a inizio novembre con uno stanziamento della Regione è di oltre 9,2 milioni di euro. Le modalità di accesso sono pubblicate sul sito di Finpiemonte.