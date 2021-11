Pd, domani assemblea nazionale sindaci con Letta

Domani, mercoledì 24 novembre, alle 14.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si svolgerà la prima Assemblea nazionale dei Sindaci progressisti e riformisti. Presiederà Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto e Presidente dell'Assemblea Pd e introdurranno i lavori Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e Coordinatore nazionale dei Sindaci del Pd e Francesco Boccia, Responsabile nazionale Enti locali del Pd. A seguire sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna. Il lavori saranno conclusi dall'intervento del Segretario nazionale del Pd Enrico Letta previsto per le ore 17.30. "Il Partito democratico e il Centrosinistra sono il partito dei sindaci - sottolinea Matteo Ricci - dal momento che, dopo la bellissima vittoria delle ultime amministrative, oggi esprimiamo il 70% dei sindaci italiani. In questa Assemblea discuteremo di Legge di Bilancio, del Pnrr e della velocità che occorre imprimere nella progettazione e nella realizzazione". "I sindaci - aggiunge Francesco Boccia, responsabile Enti Locali del Pd - rappresentano per il Partito democratico, che unisce progressisti e riformisti italiani, le sentinelle dell'articolazione statale sul territorio per l'attuazione della sussidiarietà e per garantire la coesione sociale; lo dimostra il grande lavoro fatto durante la fase più drammatica dell'emergenza sanitaria. Attraverso il loro prezioso lavoro le istanze dei territori saranno un punto centrale dell'attuazione del Pnrr".