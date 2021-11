Teatro: Regio Torino, Coppola nel Consiglio di indirizzo

Intesa Sanpaolo conferma il sostegno alla lirica italiana. Dopo l'ingresso nel Consiglio di indirizzo del Maggio Musicale Fiorentino di Stefano Lucchini (rpt Stefano Lucchini), Chief Institutional Affairs and External Communication Officer della banca, la Compagnia di San Paolo ha indicato per il Teatro Regio di Torino Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici in Intesa Sanpaolo, oltre che direttore delle Gallerie d'Italia. L'indicazione, anticipata sul dorso torinese di la Repubblica, e' stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. La nomina conferma l'attenzione dell'istituto di credito per il mondo della lirica e, secondo il quotidiano, potrebbe essere il primo tassello per un ingresso di Intesa Sanpaolo tra i soci fondatori della fondazione Teatro Regio, da poco uscita dal commissariamento dopo il risanamento guidato da Rosanna Purchia, assessore alla Cultura della nuova giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Lo Russo, che della fondazione e' il presidente. Con Coppola, nel Consiglio di indirizzo della fondazione siederanno Giampiero Leo, indicato dalla Fondazione Crt, e Beppe Navello per il ministero Beni Culturali. Iren dovrebbe aver confermato Giuseppe Bergesio, ceo di Iren Energia mentre in settimana è attesa l'indicazione dal Comune di Torino. In corsa l'ex presidente della Reggia di Venaria, Paola Zini, e l'imprenditrice attiva nel venture capital Francesca Ramondo.