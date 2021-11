Tessile: Pratrivero acquisisce area ex Filatura di Grignasco

Pratrivero ha acquistato gli spazi dell'ex Filatura di Grignasco in via Dante Alighieri a Grignasco. Si tratta di una superficie che comprende la vecchia struttura e un'ampia area industriale, per un totale di 135.000 metri quadri di cui 77.000 circa coperti. "Questa operazione rientra in un più articolato piano di espansione del nostro gruppo. Si tratta di un'area molto interessante, una proprietà enorme che destineremo allo sviluppo della nostra azienda. Un anno fa abbiamo iniziato l'iter per poter acquistare l'area dell'ex Filatura: un percorso lungo, rallentato dagli innumerevoli adempimenti di una burocrazia farraginosa. Per fare un paragone, lo stesso tipo di operazione che abbiamo portato avanti negli Usa è durato 6 settimane in tutto. A questo proposito un ringraziamento speciale va al sindaco di Grignasco, Katia Bui" spiega l'amministratore delegato dell'azienda biellese, Paolo Barberis Canonico. Attiva dal 1663, la Pratrivero è specializzata nella produzione di tessuto non tessuto, un prodotto industriale simile al tessuto, ma realizzato con processi diversi rispetto alla tessitura o alla maglieria.