Cerutti: cooperativa ex dipendenti, sciolto comitato promotore

Il comitato promotore per la costituzione della cooperativa ex dipendenti Cerutti si è sciolto, comunicando con rammarico, in una nota, che non si sono realizzate le condizioni per reimpiegare il maggior numero possibile di ex lavoratori, così come auspicato. Lo scorso 11 novembre Bobst Italia ha completato l'acquisizione all'asta del lotto unico del fallimento Cerutti. Trenta ex dipendenti della storica azienda casalese entreranno a far parte del suo personale; un'altra trentina aveva dato piena disponibilità per l'ipotetica cooperativa. "Il fattore tempo ha giocato un ruolo fondamentale - si spiega nel comunicato - Causa i continui rinvii per l'assegnazione definitiva dell'asta, si è ridotto il numero di interessati". Nel corso di questi mesi, infatti, alcuni hanno trovato altra occupazione. Dal comitato promotore, comunque, "grazie a chi ci ha supportato, anche dal punto di vista umano, fin dal primo momento. Per tutti quelli che sono ancora senza lavoro e per quanti, insieme a noi, hanno cercato fino in fondo di creare le condizioni per la cooperativa, nell'auspicare una soluzione positiva, sollecitiamo la necessità di aprire un altro tipo di percorso di reinserimento".