In scuole Piemonte 80 focolai Covid, 250 classi in quarantena

I focolai Covid nelle scuole del Piemonte passano da 45 a 80, le classi in quarantena da 234 a 250. È quanto risulta dal monitoraggio, condotto dalla Regione, nella settimana 15-21 novembre, la situazione del contagio nelle scuole. Aumenti che sono "in linea con l'andamento generale della pandemia, ma sempre in misura molto contenuta rispetto alla totalità delle classi scolastiche presenti sul territorio piemontese". L'adesione degli studenti 12-19 anni alla vaccinazione contro il Covid è di oltre il 73% sulla platea interessata in quella fascia d'età.