Beni confiscati, Pd: "da anni Regione non emana il bando"

"Negli ultimi tre anni la Regione Piemonte non ha emanato il bando a sostegno dei Comuni per il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e solo un nostro intervento ha risvegliato la Giunta dal torpore". Lo denunciano i consiglieri regionali del Pd, Domenico Rossi e Diego Sarno. "Su questi temi non possiamo permetterci di abbassare la guardia - aggiungono i due esponenti dem -. Gran parte dei beni confiscati necessitano di interventi consistenti prima dell'assegnazione per scopi sociali. I Comuni, soprattutto quelli più piccoli, se lasciati soli non hanno alcuna possibilità di acquisire e riqualificare i beni". Il riferimento riguarda in particolare il Comune di Cuorgnè, costretto a rifiutare l'acquisizione al patrimonio della villa confiscata al boss 'ndranghetista Iaria. A seguito dell'interrogazione presentata dai consiglieri del Pd, l'assessore regionale Marco Gabusi ha annunciato la pubblicazione del bando entro fine anno.