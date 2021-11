Covid: 650 positivi e 6 morti in Piemonte, ricoveri in calo

Sono 650 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Piemonte, lo 1,3% di 50.762 tamponi eseguiti. L'Unità di crisi regionale ha anche registrato sei decessi, uno di oggi. I guariti sono 416. In calo i ricoveri: 318 nei reparti ordinari (-9), 29 come ieri nei reparti di terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.820, gli attualmente positivi 8.167. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 398.823 positivi, i decessi diventano 11.876, mentre i pazienti guariti sono 378.780.