Covid: storico Carnevale di Ivrea annullato anche nel 2022

Lo storico Carnevale di Ivrea non si terrà nemmeno nel 2022. Lo ha deciso il cda della Fondazione, dopo l'incontro con l'amministrazione comunale e le componenti della manifestazione. È stato preso atto della rapida evoluzione della crisi epidemiologica e delle recenti restrizioni adottate dal Governo a tutela della salute pubblica", è la nota diffusa oggi. "La sofferta decisione è stata presa in accordo con tutte le parti coinvolte, considerando l'incertezza e imprevedibilità degli scenari futuri, incompatibili con le esigenze organizzative dell'evento, e valutando non attuabile alcuna soluzione che potesse garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di normalità e sicurezza".