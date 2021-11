Natale: oltre 420 commercianti illuminano Vercelli

Prende il via sabato pomeriggio il cartellone di eventi natalizi a Vercelli. Alle 18, in piazza Cavour, si tiene la tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie; quest'anno alle luci di Natale hanno aderito più di 420 esercizi commerciali del capoluogo, distribuiti su 50 vie della città, coordinati da altrettanti referenti; uno per ogni zona hanno raccolto i contributi economici sotto la guida dell'amministrazione comunale. L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di Città di Vercelli, Ascom, Atena-Iren, Camera di Commercio di Vercelli e Confesercenti. La cerimonia di sabato pomeriggio sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook "Città di Vercelli". "Siamo contenti di accendere le luci di Natale in presenza, tutti insieme, nella piazza principale della città - dicono il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Domenico Sabatino -; sarà un bel momento da condividere, i cittadini potranno assistere alla partenza ufficiale delle luminarie e ascoltare alcuni canti dei bambini. Ci siamo impegnati per dare alla città un buon risultato, un clima natalizio il più sereno possibile".