Moda: il brand Esercito sfila per la prima volta a Torino

L'equipaggiamento dismesso dell'Esercito Italiano acquista nuova vita e sfila per la prima volta in passerella. Dopo l'esordio al Pitti Uomo, il brand Esercito Sportswear calca la passerella di Hoas, evento moda al Lingotto di Torino fino a domenica 28 novembre, a tema sostenibilità. Coperte di lana vergine, paracaduti dispiegati e mimetiche, impiegati nell'ambito delle operazioni nazionali e internazionali, vengono trasformati in capi di abbigliamento innovativi seguendo una filosofia ecocompatibile in linea con la vocazione green delle Forze Armate. Le coperte sono state lavorate con trattamento antibatterico, sovra tinte e calandrate per agevolarne la confezione. I paracadute sanificati e poi doppiati con tessuti in cotone o lana, sono tagliati manualmente da un artigiano che ne ricava teli di dimensioni standard ed infine le giacche e i pantaloni delle mimetiche rivisitate con trattamenti e lavaggi. Lo sviluppo della collezione pone il focus su un'estetica tradizionale, uno stile riconoscibile dal fascino istituzionale, ma dedicato ad un target trasversale. Una collezione dall'anima casual e dal sapore autentico, fedele al Dna del brand, che vuole fondere qualità e comfort all'innovazione, per trasmettere uno stile di vita che va oltre le tendenze di stagione con l'intento di valorizzare quelle che sono le caratteristiche principali del marchio. I capi iconici, come polo e felpe, vengono affiancati a modelli più basici, essenziali e tecnici. La gamma cromatica scelta, rispetta a pieno i colori caratterizzanti del brand: verde militare, blu marino e stampe mimetiche. Il brand Esercito Sportswear, nato nel 2018 su licenza della Società Difesa Servizi alla società Officina Italia con sede a Bergamo, porta con sè i valori di leadership, coraggio, spirito di sacrificio e servizio per la comunità nazionale.