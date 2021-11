Chiesa, rinviato a luglio incontro europeo Taizè a Torino

Rinviato, causa Covid, l'incontro europeo della Comunità di Taizè che si sarebbe dovuto tenere a Torino dal 28 dicembre al 1 gennaio prossimo. L'annucio è arrivato da una nota dell'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. Lo stesso appuntamento, tra i più sentiti dai giovani credenti di tutta Europa, aveva già dovuto subire un rinvio di un anno a causa della pandemia da Covid-19. "Ancora una volta l'incontro europeo di Taizé a Torino deve essere rinviato. La Comunità ecumenica, insieme con la diocesi e la Commissione subalpina delle Chiese spiegano bene le ragioni, gravi, che impongono quest'altro rinvio", si legge nella nota del presule che ha voluto ringraziare "quei giovani d'Europa che avevano già accolto il nostro invito, e che non erano pochi: 4500 iscrizioni a oggi indicano l'attesa e la speranza che si erano indirizzate su questo incontro". "Per tutti i giovani l'appuntamento - ha annunciato però l'arcivescovo - è rinviato, al prossimo luglio. E, da anziano, vorrei dire ai giovani di non patire troppo questa attesa mancata: il tempo è dalla vostra parte!". "In questo rinvio dell'incontro la cosa più importante da capire è che noi, in prima persona, siamo messi alla prova. - aggiunge mons. Nosiglia - Noi che abbiamo lavorato tanto per preparare questi giorni; noi che ci aspettiamo, dal raduno di tanti giovani intorno alla ricerca di Cristo un segnale forte di speranza e di gioia; noi che ci ritroviamo obbligati a vivere situazioni che non vogliamo, che nessuno vorrebbe. Dove invece dell'incontro e dell'abbraccio siamo costretti nel sospetto e in un clima sempre più difficile di esclusione. Noi, infine, che sappiamo che i giovani sono il nostro futuro, e che non possiamo non scommettere su di loro".