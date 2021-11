Covid: in Piemonte 859 nuovi casi, +4 in terapia intensiva

Dopo il lieve calo di ieri, torna a crescere il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: in terapia intensiva +4, totale a 33, negli altri reparti +6, dato complessivo 335. L'Unità di Crisi della Regione comunica anche 859 nuovi casi positivi, con un tasso dell'1,4% rispetto ai 63.333 tamponi diagnostici processati, di cui 55.776 antigenici. Dei casi positivi il 57,6% sono asintomatici. Due i decessi, con totale da inizio pandemia a 11.881, +421 i guariti, le persone in isolamento domiciliare sono 9.163 I tamponi diagnostici finora processati sono 9.730.405 (+63.333 rispetto a ieri), di cui 2.492.018 risultati negativi.