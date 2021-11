Sci: maestri e scuole, da Regione indennizzi per 8,4 milioni

I maestri e le scuole di sci riceveranno, dalla Regione Piemonte dal 1 al 15 dicembre, indennizzi per complessivi 8,4 milioni di euro per i mancati guadagni provocati dal blocco delle attivita' durante la stagione invernale 2020-2021 a causa della pandemia Covid. A tutti - spiega la Regione - verranno assegnati 200 euro una tantum se non hanno percepito un reddito negli ultimi tre anni, ma a questo importo minimo verra' aggiunto il 40% di quello medio dichiarato nel triennio 2017 2018 2019. Alle nuove scuole verranno assegnati 700 euro per ciascun maestro socio/associato, e alle altre un contributo in percentuale sui compensi dichiarati nel triennio 2017 2018 2019. "Con questo provvedimento - spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - aggiungiamo un tassello in piu' rispetto a quelli già messi in campo dalla Regione Piemonte che e' stata la prima in assoluto nel panorama italiano a sostenere con fondi propri i professionisti della montagna che sono un asset strategico della nostra economia, ma anche fonte di sostentamento per migliaia di famiglie. Dopo un negoziato col ministero del Turismo e dello Sviluppo Economico - aggiungono Cirio e Poggio - siamo riusciti a ottenere per il settore il maggior numero di fondi disponibili che seppure non sufficienti a colmare integralmente le perdite per l'interruzione delle attivita', sono il segno che questa amministrazione non abbandona i proprio ambiti di eccellenza>. Il budget stanziato dalla Giunta di 8,4 milioni fa parte di un pacchetto più ampio di indennizzi previsti per gli operatori della montagna che si aggiunge a quello di 2,6 milioni erogato a marzo con un bonus una tantum da 200 a 2.000 euro e di 600 euro per i giovani maestri che nel 2020 avevano ottenuto l'abilitazione senza pero' riuscire ad iniziare l'attività di insegnamento.