Covid: Merlo, sci in sicurezza se rispettiamo norme

"Ci sono due aspetti che non possono e non devono essere sottovalutati in vista dell'apertura ufficiale della stagione invernale: la garanzia dei controlli da un lato da parte degli organismi istituzionali e delle varie forze dell'ordine e, soprattutto, il senso di responsabilità dei turisti e delle migliaia di persone che si recheranno in questi luoghi nelle prossime settimane dall'altro". Lo afferma il sindaco di Pragelato e consigliere nazionale Anci, Giorgio Merlo, a poche ore dal via allo sci. "Dal rispetto rigoroso di questi due elementi concreti, ma decisivi, noi sapremo se la stagione invernale legata al mondo dello sci potrà avere un decorso normale o se, al contrario, andremo nuovamente incontro a quelle difficoltà che abbiamo già sperimentato nello scorso anno - osserva Merlo -. Ecco perch̀é questa stagione turistica, ed agonistica, a cominciare dal comparto territoriale della Via Lattea, non può e non deve fallire. Ne va della credibilità delle istituzioni locali ma, soprattutto, di quelle migliaia di persone che vivono e costruiscono il loro futuro economico, e non solo economico, sulla efficacia e sulla riuscita di questa stagione".