Covid: in Piemonte 566 nuovi casi, +22 ricoverati

Sono 566 i nuovi casi di Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, con un tasso di positività dell'1,4% rispetto ai 40.118 tamponi diagnostici processati, di cui 34.718 antigenici. La quota di asintomatici è del 64,8%. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 33, mentre sono 22 in più i pazienti negli altri reparti, in totale 357. Il bollettino quotidiano annota anche un decesso, relativo a giorni precedenti a oggi, che porta il totale delle vittime in Piemonte, da inizio pandemia, a 11.882. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.423, i nuovi guariti +283.