Frode, bancarotta e riciclaggio, sequestrati beni per 4,5mln

Beni mobili e immobili, del valore complessivo di 4,5 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a due imprenditori torinesi accusati di frode fiscale, bancarotta e autoriciclaggio con proiezione internazionale. Per l'accusa avrebbero costituito società ad hoc, alcune delle quali con ramificazioni in Regno Unito, Romania e Marocco e paradisi fiscali come Panama. Le indagini hanno tratto origine da tre verifiche fiscali eseguite, negli anni scorsi, nei confronti di altrettante società operanti nei settori dei rottami e della vendita di auto usate, all'esito delle quali sono state accertate diverse violazioni in materia fallimentare e alla normativa tributaria, con la constatazione di oltre 10 milioni di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto evase. I successivi accertamenti hanno fatto emergere una rilevante sproporzione tra il profilo patrimoniale e quello reddituale dei due imprenditori che, pur avendo percepito per anni minimi emolumenti, sono risultati intestatari di numerosi beni acquistati nel tempo attraverso l'impiego dei capitali di matrice illecita. Il sequestro ha riguardato complessi aziendali, immobili, terreni, 13 conti correnti, auto e una imbarcazione battente bandiera slovacca.