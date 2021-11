Sanità: Nursing Up, subito assunzioni o stato di agitazione

"Non è più possibile proseguire con l'immobilismo sulla coperta cortissima degli organici delle varie aziende ospedaliere piemontesi. Mancano e vanno assunti subito infermieri - la nostra regione ha bisogno di almeno 4.000 infermieri-, e anche professionisti della sanità e operatori socio sanitari". Lo sostiene in una nota il sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie Nursing Up che, in vista dell'incontro del governatore Alberto Cirio e dell'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi con i direttori generali delle Asl, annuncia l'intenzione di "dichiarare lo stato di mobilità in assenza di proposte concrete". Tra le richieste del sindacato quella che "tutte le aziende sanitarie piemontesi facciano contratti a tempo determinato a 36 mesi"; che la Regione faccia "offerte allettanti e adeguate alla preparazione che infermieri e professionisti della sanità hanno acquisito" sul modello della Valle d'Aosta; che la Regione, o il Ministero, intervengano "per creare una deroga temporanea alle disposizioni della Corte di Conti in modo da permettere alla Città della Salute di tornare a fare tali assunzioni"; che la Regione lanci "il prima possibile il nuovo bando regionale assunzioni a tempo indeterminato, che possa creare nuove graduatorie adeguate e strutturate sulle necessità di ogni azienda ospedaliera". "Si deve intervenire subito su questi enormi problemi che riguardano il personale, che scarseggia davvero in modo inaccettabile, agendo per risolvere la situazione", commenta il segretario regionale del Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri.