Torino: Lega, Lo Russo non sia complice disastro viabilità M5s

Due emendamenti alle linee programmatiche del sindaco Stefano Lo Russo, per la verifica delle piste ciclabili esistenti e dei controviali a 20 all'ora misti, "che sono pericolosi come realizzati ora", e una mozione che chiede che vengano sospese e riportate in commissione le quattro delibere legate al Decreto Ciclovie, puntando sulla messa in sicurezza di quelle già presenti. Questi i passi che il gruppo della Lega al comune di Torino ha annunciato oggi chiedendo "all'amministrazione Lo Russo - dicono i consiglieri - di non essere complice di quello che è uno dei peggiori disastri che ci consegna l'amministrazione Appendino, la viabilità". "E' necessario rivedere la rete delle piste ciclabili già realizzata, alla luce dei punti critici che si sono manifestati - osserva la capogruppo Elena Maccanti -. Oggi la viabilità torinese è confusa, pericolosa e crea problemi a tutti gli utenti della strada. Altra questione - aggiunge - quella dei monopattini per cui chiediamo che l'amministrazione individui senza indugio le aree sosta come previsto dal Decreto Trasporti". "Non siamo assolutamente contrari alla mobilità dolce, anzi - aggiunge il collega Giuseppe Catizone -, ma deve essere in sicurezza. E chiediamo anche un occhio di riguardo al commercio con sgravi e compensazioni per le attività presenti sugli Asus interessati dalla presenza di cantieri". "L'amministrazione è cambiata - conclude Fabrizio Ricca - e un confronto istituzionale diventa fondamentale. Più che prese di posizione ideologiche per far felice una parte piccolissima di maggioranza, si discuta con tutto il Consiglio, con i comitati di quartiere e con tutti gli attori coinvolti. Qualunque incidente avrà la responsabilità della politica che non si è attivata per fermare questo scempio".