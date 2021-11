Residenze Reali Sabaude, completati gli organi sociali

L'Assemblea dei Soci del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, presieduta dall'avvocato Michele Briamonte, ha integrato gli organi sociali nella seduta odierna. Per il Consiglio di Amministrazione sono stati nominati Laura Fornara, designata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, e Stefano Trucco, designato dalla Fondazione 1563 Arte e Cultura della Compagnia di San Paolo. I due affiancano i già nominati consiglieri Antonella Frontani (designata dal Ministero della Cultura), Rita Marchiori (Regione Piemonte) e Marta Santolin (Città di Venaria Reale). Per il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato Fabrizio Morra, designato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che si affianca ai revisori già nominati Giuseppe Mesiano (presidente, designato dal Ministro della Cultura) e Stefano Mogni (Regione Piemonte). Gli organi resteranno in carica 5 anni, secondo quanto prevede lo Statuto. Al termine dell'assemblea si è tenuta la prima seduta del Consiglio di Amministrazione, che ha nominato Fernando Massara Segretario del Consiglio e attribuito al direttore generale, Guido Curto, le deleghe operative.