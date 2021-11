Tav: sindaco Rivalta, faremo valere le nostre ragioni

Il progetto per la tratta nazionale della nuova ferrovia Torino-Lione "è altamente impattante per il territorio" e "non si può definire ambientalmente sostenibile", quindi l'impegno del Comune di Rivalta sarà "orientato su due fronti: richiedere che per la tratta Avigliana-Orbassano sia preso in considerazione l'utilizzo della linea storica anche per il traffico merci al fine di limitare il consumo di suolo e rendere il progetto più sostenibile. Ma soprattutto tutelare Rivalta in tutte le fasi progettuali attraverso la nostra partecipazione ai tavoli di discussione per far valere le nostre ragioni e le nostre preoccupazioni". Lo scrive il sindaco Sergio Muro, in una lettera aperta ai concittadini pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale. "Non è questo il momento in cui dividersi tra sostenitori e oppositori alla Torino Lione - aggiunge Muro - La decisione di proseguirne la progettazione è stata assunta dal Parlamento a stragrande maggioranza e non è quindi nella disponibilità dell'amministrazione comunale di Rivalta che ha, invece, il dovere istituzionale di interagire con il commissario di governo, le amministrazioni comunali e le altre Istituzioni coinvolte nel progetto". La tratta nazionale della Tav va da Bussoleno, dove parte quella internazionale, a Orbassano. "Il disegno - ricorda Muro - prevede una lunga galleria sotto la Collina Morenica nel territorio di Rivoli, l'attraversamento in sotterranea del territorio rivaltese dietro la zona di San Vittore, per poi proseguire in una galleria artificiale lungo via San Luigi e ricongiungersi infine allo scalo ferroviario dell'Interporto Sito. Questo è il dato di partenza e su questo saremo chiamati a confrontarci sin dalle prossime settimane, con la consapevolezza, e' bene saperlo da subito, che al commissario straordinario sono stati conferiti dal Governo ampi poteri autorizzativi e sostitutivi anche delle prerogative comunali".