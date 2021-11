Juve: in Borsa amplia calo -5,7%, giù anche obbligazioni

La Juventus amplia il calo in Borsa con l'inchiesta sui conti e l'infortunio di Federico Chiesa. In flessione anche le obbligazioni che in mattinata hanno toccato il minimo degli ultimi venti mesi. A Piazza Affari il titolo della società bianconera cede il 5,7% a 0,43 euro. Poco mossa Exor (-0,03%) a 78,02 euro.