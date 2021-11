Thyssen: madre vittima, abbandonati senza avere giustizia

"Aspettiamo sempre che gli assassini tedeschi vengano condannati, ma l'ultimo ricorso è scaduto a luglio e da allora non si sa più niente. Non abbiamo avuto giustizia e siamo stati abbandonati". Così Rosina Platì, madre di Giuseppe De Masi, una delle 7 vittime del rogo della Thyssen, di cui tra pochi giorni ricorre il 14° anniversario. "Senza condanne i lavoratori continueranno a morire - aggiunge alla presentazione delle Settimane della Sicurezza - Abbiamo lottato ma non abbiamo avuto risposte. All'inizio sono stati tutti con noi, poi... Lo Stato ha ammazzato i nostri figli e non ci aiuta a mandare gli assassini in carcere".