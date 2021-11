Fake news: Corecom, studenti Piemonte consapevoli dei rischi

Gli studenti piemontesi sono "abbastanza consapevoli dei rischi della rete": è quanto emerge da una ricerca del Corecom sul tema disinformazione e fake news, presentata oggi in conferenza stampa a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale dei Piemonte, in occasione della diffusione dei dati sull'attività annuale dell'ente. Fra gli intervenuti, oltre al presidente Corecom Alessandro De Cillis, anche i consiglieri Gian Luca Gavazza e Giorgio Bertola, esponenti dell'Ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris. "Abbiamo sottoposto un questionario sul tema delle fake news e della insidie della rete - ha spiegato De Cillis - a 170 mila studenti delle scuole superiori piemontesi. È avvenuto nel periodo del lockdown e della didattica a distanza, e abbiamo avuto circa 7.500 risposte, equamente distribuite fra province piemontesi e fra maschi e femmine, tutti soggetti che usano la rete quotidianamente, per studio e per svago. Le risposte sono state in gran parte corrette, piu' pertinenti in particolare nella fascia degli studenti dei licei e degli ultimi anni".

Fake news: Corecom, studenti Piemonte consapevoli dei rischi (2) (ANSA) - TORINO, 29 NOV - Gavazza ha portato il saluto del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia: "dobbiamo essere presenti - ha sottolineato il consigliere - per essere al fianco dei nostri giovani". Bertola, consigliere delegato al Corecom, ha sottolineato come questi temi abbiano assunto particolare importanza con la pandemia, che ha portato a "contrasti sociali, spesso alimentati da notizie false". Un conto, ha rimarcato, è confrontare opinione diverse, e "un conto è confrontarsi sulla base di notizie false, diffuse ad arte in rete da gruppi di persone molto organizzate, che arrivano perfino a cercare di influenzare l'esito di consultazioni elettorali". Il questionario partiva dal chiedere il significato del termine fake news, domanda alla quale quasi il 100% degli studenti ha risposto correttamente, e passava a chiedere come si distinguono le fonti autorevoli dai siti di disinformazione, o se un profilo social o una raccolta di fondi sono sempre affidabili. Nella grande maggioranza, i ragazzi sono risultati informati e abbastanza consapevoli dei rischi.