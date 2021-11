Torino: linea 4 potenziata per domeniche sosta a pagamento

Per le festività di dicembre con la sosta a pagamento nelle strisce blu, sarà potenziata la linea tranviaria 4, a Torino. Lo ha riferito l'assessora comunale alla Mobilità, Chiara Foglietta nelle comunicazioni in consiglio comunale, spiegando la decisione di fare pagare la sosta anche l'8, 12 e 19 dicembre: "lo scopo è di regolare la relativa rotazione dei posti e migliorare la viabilità del centro e incentivare la mobilità dolce e con trasporto pubblico, con effetti anche sulla riduzione dell'inquinamento. Abbiamo chiesto a Gtt - ha aggiunto l'assessora - la gratuità del trasporto in quelle giornate ma l'azienda ci ha spiegato che non è praticabile e che significherebbe un mancato introito di 138 mila euro. Ma è stata invece accolta la richiesta di potenziamento della linea 4". Le comunicazioni erano state richieste dalla capogruppo di FdI Paola Ambrogio per la quale "in una scala di priorità di interventi la tutela della salute dei cittadini deve essere al primo posto e mi stupisce in un momento di emergenza l'invito a utilizzare i mezzi pubblici e non il mezzo privato. Quanto alla rotazione - ha aggiunto - potrebbe essere garantita con il disco orario". A favore del provvedimento la vice capogruppo M5s Tra Castiglione mentre il consigliere della Lega Fabrizio Ricca lo ha bollato come "ideologico. Davvero dobbiamo penalizzare il commercio in un periodo così difficile?", ha chiesto. L'assessora ha replicato: "Nessuna intenzione di uccidere il commercio, anzi la rotazione parcheggi permette di favorirlo. Tant'è che questo provvedimento è stato condiviso con le associazioni di categoria. Non è una posizione ideologica", ha concluso.